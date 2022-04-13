الحويج: الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي  

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن وزارته وضعت التصورات لكن الإدارة ما زالت غائبة، مؤكدا أن الحكومة أضاعت بوصلة الأمن الغذائي والدوائي بسبب هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديا.

وأضاف «الحويج»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن هيمنة بعض الأفكار المتطرفة اقتصاديا نقلت ليبيا من الاشتراكية الشيوعية إلى الرأسمالية المتوحشة.

وشدد على ضرورة وضع وزارة الزراعة تصور لحل مشاكل الفلاحين، وعلى البنك الزراعي استيراد البذور ذات الإنتاج العالي، ودعم الأسمدة، ومنح قروض تساعد الفلاح في تحسين الإنتاج وتغطية الاحتياج المحلي.

وتابع «يجب تفعيل المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإنشاء ميناء في الزاوية»، مشيرا إلى أن الدور الأهم على اتحاد الغرف الذي يضم رجال أعمال، لتقديم تصور كامل حول تأمين الغذاء والدواء محليا وتحديد دور أصحاب الأعمال والدولة في هذا المشروع الوطني.

واختتم وزير الاقتصاد والتجارة، «يحب استغلال مناطق الجنوب، وهي أهم مناطق ليبيا في توزيع الزراعة، خاصة القمح، وتوليد الطاقة الشمسية».