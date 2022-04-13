صنع الله يطلع على المشاكل التي تواجه شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية

ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية عصام البشتي.
الاجتماع شهد بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط مناقشة نشاط الشركة وأعمالها، والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.
من جانبه، أكد مصطفى صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “أكاكوس” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة، وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
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