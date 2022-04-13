صنع الله: أجدد دعوتي للبدء العاجل في إنتاج الطاقات المتجددة

جدد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، دعواته المتكررة للتقليل من الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية وضرورة البدء العاجل في الطاقات المتجددة.
ووجه «صنع الله» مسؤولى المركز «الليبي للدراسات المستقبلية» للتركيز على الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة، ومعربا عن إعجابه بإستراتيجية المركز، مبديا استعداد المؤسسة للتعاون التام مع المركز في كل ما من شأنه خدمة قطاع النفط الليبي وتطويره.
جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، عضو مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات المستقبلية أكرم المصري، ومديره العام حمزة مصدق، والمستشار بالمركز الدكتور أبوريمة أبو القاسم، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمؤسسة الدكتور جمال كرواط.
وبحث اللقاء، سبل التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة المشتركة، حيث قدم عضو مجلس إدارة المركز نبذة وافية عن المركز، أوضح خلالها دوره التي يتمثل في تقديم الدراسات المستقبلية لمختلف جهات الدولة، بغية تحضير حلول لبعض المشكلات في حال حدوثها.
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