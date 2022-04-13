صنع الله: أجدد دعوتي للبدء العاجل في إنتاج الطاقات المتجددة

جدد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، دعواته المتكررة للتقليل من الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية وضرورة البدء العاجل في الطاقات المتجددة.

ووجه «صنع الله» مسؤولى المركز «الليبي للدراسات المستقبلية» للتركيز على الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة، ومعربا عن إعجابه بإستراتيجية المركز، مبديا استعداد المؤسسة للتعاون التام مع المركز في كل ما من شأنه خدمة قطاع النفط الليبي وتطويره.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، عضو مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات المستقبلية أكرم المصري، ومديره العام حمزة مصدق، والمستشار بالمركز الدكتور أبوريمة أبو القاسم، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمؤسسة الدكتور جمال كرواط.

وبحث اللقاء، سبل التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة المشتركة، حيث قدم عضو مجلس إدارة المركز نبذة وافية عن المركز، أوضح خلالها دوره التي يتمثل في تقديم الدراسات المستقبلية لمختلف جهات الدولة، بغية تحضير حلول لبعض المشكلات في حال حدوثها.