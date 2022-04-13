«الأرصاد»: منخفض صحراوي يشمل المناطق الشرقية بداية من الغد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الأربعاء، أن المناطق الشرقية من ليبيا ستتعرض بداية من غدٍ الخميس إلى «منخفض صحراوي» يشمل المناطق الشرقية، منوهًا بأن هذا المنخفض سيكون مصحوبًا برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية مثيرة للغبار مع ارتفاع لدرجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية عن أحوال الطقس التي نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع على شمال غرب ليبيا بداية من مساء الجمعة مع تشكُّل للسحب تصحبها أمطار متفرقة بداية الأسبوع المقبل.