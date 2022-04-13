البعثة الأممية: انطلاق مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة

العنوان – القاهرة

أكدت بعثة الأمم المتحدة أن مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة انلطقت اليوم الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت البعثة أن هذه المشاروات التي انطلقت برعايتها تهدف إلى تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

و قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت.”

وأعربت المستشارة الخاصة وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وفي 3 آمارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.