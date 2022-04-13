ضبط سيارة ليبية بها 480 ألف يورو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مصالح الديوانة التونسية، بالمعبر الحدودي رأس جدير إحباط محاولة تهريب 480 ألف يورو من ليبيا إلى تونس .

وقالت مصالح الديوانة، في بيان إنها تمكنت من حجز المبلغ، بعدما تم ضبطه مخفيا بإحكام على متن سيارة. تحمل ترقيم أجنبي أثناء قيامها بإجراءات الدخول إلى تونس .

وبتمرير السيارة المذكورة، على جهاز الكشف بالأشعة تم التفطن إلى وجود أجسام مشبوهة. داخل مخبأ مهيأ بالصندوق الخلفي للسيارة وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور داخلها على المبلغ المالي.

ما يكشف عن فوضى واستمرار التهريب من وإلى ليبيا سواء كان للأموال أو الأسلحة أو غيرهما، في ظل انفلات كبير.

تم تحرير محضر حجز، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.