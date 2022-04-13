أعضاء “5+5” بالقيادة العامة: يجب اتخاذ موقف رادع للمخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة

أكد أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” التابعين للقيادة العامة استمرار تعليق أعمالها بسبب المخالفات الجسيمة لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أمامها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب إن أعضاء اللجنة اجتمعوا بالأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا، الذي زار بنغازي اليوم الأربعاء.

وأضاف المحجوب في بيان نشره عبر “فيسبوك”، أن الاجتماع ناقش باستفاضة موضوع بيان اللجنة بشأن ما آلت إليه أوضاع البلاد، وأن أعضاء اللجنة أوضحوا أن سياسة حكومة الدبيبة شكلت خطرا على الأمن القومي وعدم مسئولية في تنفيذ مهمتها.

وأكد أعضاء اللجنة أن حكومة الدبيبة فشلت في مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق نجاح المسار الأمني.

وأوضحوا أن سياسة حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف.

وبيّن أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن حكومة الدبيبة منعت صرف المرتبات لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم خصوصا بالمنطقة الشرقية والجنوبية، كما استباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة.

أعضاء اللجنة أوضحوا أن الخناق ضاق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات، وشددوا على ضرورة وجود موقف رادع للمخالفات الجسيمة لحكومة الدبيبة التي تشكل خطرا على الأمن القومي.