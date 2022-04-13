وليامز تجدد تأكيدها على إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متينة

جددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تأكيدها على ضرورة إجراء انتخابات بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكّن من المضي قدمًا، مشيرة إلى أن غالبية الشعب الليبي تؤمن أن الانتخابات هي الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق المواطنين.

وشددت وليامز خلال كلمة افتتاحية لها مع انطلاق الجلسة الأولى لمشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، على الدور الحاسم للجنة في إيصال صوت 2,8 مليون ناخب ليبي وتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

وتأتي اجتماعات القاهرة تتويجًا للمبادرة التي أطلقتها وليامز في 3 مارس الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

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