المسماري: هناك محاولات خبيثة لزعزعة ثقة الجيش في قياداتهم .. وديوان المحاسبة عمل على عرقلة إجراءات صرف مرتبات العسكريين

اعتبر المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسحلة، اللواء أحمد المسماري، أن هناك حربا تستهدف الجيش عبر محاولات وصفها بالخبيثة، هدفها زعزعة ثقة منتسبي الجيش في قياداتهم، وفق وصفه.

وقال اللواء المسماري إن إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة أخطرت بالإفراج عن رواتب شهري يناير وفبراير الماضيين لمنتسبي الجيش، بناء على أوامر صدرت من وزارة المالية لمصرف ليبيا المركزي في نهاية مارس الماضي، لكن المصرف أحال المعاملة إلى ديوان المحاسبة الذي عرقل إجراءات الصرف، معتبرا ذلك مخالفة قانونية وإدارية للديوان، مشيرا إلى أن الديوان تجاهل الرد على كتاب المركزي بشأن الصرف.

واستدرك المسماري القول بأن الديوان أوعز للمركزي بالموافقة على صرف رواتب العسكريين، بعد بيان ممثلي القيادة العامة للجيش في لجنة 5+5.

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