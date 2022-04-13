البعثة الأممية: ستيفاني أطلقت مشاورات القاهرة بين لجنتي النواب والدولة

أطلقت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، في القاهرة اليوم مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة لتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

وحسب بيان للبعثة الأممية، قالت وليامز، إن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت.”

وأعربت ستيفاني عن امتنانها للدعم السخي المقدم من الحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.