القابضة للطيران تناقش ديون الشركات المحلية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة إبراهيم لياس، في اجتماع موسع رفقة نائبه عز الدين المشنون، والمدير العام للخطوط الليبية أحمد بو رقعة، والمدير العام للخطوط الافريقية هشام السعودي؛ آليات سداد الديون المتأخرة والمسجلة على الشركات التابعة للقابضة وإمكانية تسويتها فيما بينها لتسيير أعمالها.

ونوقش في الاجتماع، الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس الأربعاء، بحضور المدير العام للشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي الدلعوب؛ توحيد المنظومة الإلكترونية لشركات الطيران.

وتطرق لياس إلى الوضع المالي للطائرات الرابضة خارج ليبيا لغرض الصيانة ومواعيد عودتها، في إطار تعزيز أسطول شركات الطيران الوطنية.

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