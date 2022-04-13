ضبط تشكيل عصابي امتهن السطو على منازل الوافدين في بنغازي

أفاد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، بضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين امتهنا السلب من العمالة الوافدة بقوة السلاح في عدة مناطق منها السلماني، وحي السلام، وسيدي يونس.

ووفق المديرية فإن المدانين كانا يقتحمان منازل الوافدين ويسرقانها، وعطفا على ذلك أصدر رئيس قسم التحريات العامة، الرائد فوزي الفايدي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وبعد جمع الأدلة الجرمية من أماكن السرقة تم الاستدلال والتعرف عليهما وعلى مكان سكنهم، وجرى إعداد كمين خاص وضبطهم وبحوزتهم مسدس وقنبلتان يدويتان.

واعترفوا بما نسب إليهما من تهم وأفادا بأن المبالغ التي تحصلا عليها من عمليات السطو والسلب بقوة اشتروا بها الحبوب المهلوسة وحشيش لغرض التعاطي.

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