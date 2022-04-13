مصر للطيران تباشر رحلاتها بين القاهرة وبنغازي ابتداء من 18 الجاري

أفادت شركة مصر للطيران، بأنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها المباشرة بين مدينتي القاهرة وبنغازي ابتداء من الـ18 من أبريل الجاري.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين في حديث له مع موقع القاهرة 24، أن الشركة ستُسيّر أول رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي على متن طائرتها بوينج B737-800، وذلك في إطار استمرار الخطة الطموحة التي وضعتها الشركة ضمن رؤوية وزارة الطيران المدني، لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.

وأشار أبو العينين إلى أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بليبيا، إلى جانب سعيها لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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