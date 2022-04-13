لجنتا البرلمان والاستشاري يلتقيان في القاهرة برعاية أممية لتقريب وجهات النظر حيال المواد محل الخلاف في الدستور

رجح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن تبدأ اجتماعات لجنتي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة والتي تأتي تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ووفقا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور .

من جهته أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن هناك اجتماعا مرتقبا لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة، وأن هذا الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

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