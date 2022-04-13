الخوجة: اتفقنا على عقد اجتماعين يوميا بالمشاورات الدستورية في القاهرة

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن لجنتي البرلمان ومجلس الدولة عقدتا مساحة افتتاحية خلال مشاوراتهما التي بدأت اليوم الأربعاء في القاهرة بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأضافت الخوجة المشاركة في المشاورات في تصريحات صحفية: “لا زلنا بصدد المشاورات واتفقنا على أن يكون هناك اجتماعان في اليوم الواحد وسنعقد اجتماعا آخر الليلة”.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي “النواب والدولة” في القاهرة مُستمرة حتى 20 أبريل.