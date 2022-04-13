حزب المصريين يؤكد دعم المسار الدستوري الليبي

أكد رئيس حزب المصريين حسين أبوالعطاء، حرص الدولة المصرية بقيادة السيسي على دعم الشعب الليبي بما يحقق السلام والاستقرار المنشودين، موضحاً أن ليبيا أقرب الدول لمصر وتربطهما علاقات قوية، مجدداً مساعي مصر نحو إعادة الإعمار في ليبيا لإعادة أوضاعها إلى الأفضل.

وجاء تصريح رئيس حزب المصريين عبر بيان -الأربعاء- بالتزامن مع اجتماعات لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تستضيفها القاهرة ضمن مشاورات المسار الدستوري، برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو العطا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي -الليبي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة.

وأشار رئيس حزب المصريين إلى جهود مصر وخطواتها الجادة من أجل استقرار ليبيا، وخاصةً عبر الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منوهاً بقرار استقدام مليون عامل مصري للعمل في ليبيا كبادرة لصالح العمالة المصرية.

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