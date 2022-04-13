منسق البعثة الأممية يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى منسق البعثة الأممية ريزدون زيننغا بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن القيادة العامة، مساء اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي، للاستماع لأسباب مطالباتهم في بيانهم الأخير.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية – بحسب بيان البعثة الأممية – على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية. التي تلعب دورا مهما في تأمين إنتاج النفط والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن السائدين حاليا في البلاد.

5/5 كما طلب الأمين العام المساعد السيد زننغا من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت. pic.twitter.com/Zk4TIN18VF — UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2022

ومن جهته، شدد زيننغا على ضرورة تجنب التصعيد، وحل الخلافات بالحوار، والحفاظ على منجزات اللجنة .

وطلب الأمين العام المساعد من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة. بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.