تأجيل جلسة الحكم بقضية سجن أبوسليم حتى 18 مايو القادم

عقدت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس جلستها السادسة، الأربعاء، بحضور عبدالله السنوسي وعبدالله منصور، المتهمين في قضية مذبحة سجن أبوسليم، بالإضافة لعدد من المحامين.

وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم ليوم الأربعاء الموافق 18 مايو القادم، وسط أنباء عن تدهور حالة السنوسي الصحية، وفق ما نشرته رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبوسليم في منشور لها.

وسبق أن أجلت محكمة الاستئناف الجلسة في التاسع من مارس الفائت، حسب طلب محامي المتهمين.

وحدثت مذبحة سجن أبوسليم قبل 26 عاماً، حيث تم إطلاق النار على السجناء ما تسبب بمقتل حوالي ألف منهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية