المبعوث الأممي بالإنابة: يجب الحفاظ على الإنجازات المهمة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″

أشاد الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا، بالإنجازات المهمة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وأكد مجددًا التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لإيجاد حل دائم للقضايا العالقة.

وبحسب تغريدات للبعثة الأممية على “تويتر” فإن زينينغا شدد خلال لقائه بأعضاء اللجنة العسكرية “5+5” بالقيادة العامة، في بنغازي اليوم الأربعاء، على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات من خلال الحوار والحفاظ على العمل المهم والإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

ودعا الأمين العام المساعد إلى استمرار تعاون اللجنة العسكرية المشتركة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك توفير الدعم الأساسي لتمكين عمل فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة في سرت.

يشار إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية “5+5” التابعين للقيادة العامة أكدوا خلال الاجتماع استمرار تعليق أعمالها بسبب المخالفات الجسيمة لحكومة عبد الحميد الدبيبة التي لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أمامها.