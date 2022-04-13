«مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى بنغازي

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، اعتباراً من 18 الاثنين المقبل، وذلك بعد توقف دام 11 عاماً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، عقب «الثورة» على الرئيس الراحل معمر القذافي.

وسمحت السلطات الليبية باستئناف رحلاتها الجوية إلى ليبيا من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام قرابة 8 أعوام، بعد أن كانت رحلات الطيران الليبي تقتصر على مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية. وتزامن القرار مع الزيارة التي أجراها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات مع الجانب المصري.

وقالت «مصر للطيران» في بيان أمس، إن هذه الرحلة إلى مدينة بنغازي تأتي «استمراراً للخطة الطموحة التي وضعتها؛ وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية»، مشيرة إلى تسيير رحلة مباشرة يومياً بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز «بوينج B800-737». وقال الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، إن «الشركة الوطنية تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنغازي في ليبيا، وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين».