الرقابة الإدارية تطالب بعدم بإحداث أي تغييرات بالمراكز الإدارية والتوقيعات على الحسابات المالية

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طالب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية والتوقيعات على الحسابات المالية خلال هذه الفترة حتى تتم عملية التسليم والاستلام بين حكومة الوحدة والحكومة الليبية بشكل نهائي كلا وفقا لاختصاصه.

وخاطب الحاسي، وكيل وزارة الداخلية ورؤساء المجالس التسييرية للبلديات ومراقبي الخدمات المالية بالبلديـات والمدراء العامين للمصارف التجارية، بعدم السماح بإجراء أي تغيير.

وقال الحاسي، إن هذا الإجراء مرتبط بالشكاوى الواردة لهيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام بعض وزراء حكومة الوحدة بتكليف أشخاص بوظائف داخل البلديات والتي كان آخرها قرار وزير التربية والتعليم بشأن تكليف مراقب لمراقبة التربية والتعليم بنغازي.

وأضاف، إن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على استقرار الأوضاع وسير العملية الإدارية بالبلديات وحفاظا على السلم الاجتماعي داخلها.