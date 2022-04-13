ليبيا: نسبة الإصابة بكورونا تسجل 3% على أساس أسبوعي

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن عدد العينات التي فُحصت لهذا الأسبوع بلغت 1,866 عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي الماضي والذي بلغ 3,058 عينة.

وأضاف المركز في مُلخّص تقرير الأسبوع الوبائي الرابع عشر للعام 2022، أن عدد الحالات المؤكدة بلغ 61 حالة بنسبة إيجابية 3%، كانت أعلاها بالعاصمة طرابلس والتي سجلت 35 حالة مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث عشر، والذي سجل 206 حالات مؤكدة بنسبة إيجابية 7%.

وأوضح المركز أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات ونسبة 6% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق، والذي سجل 15 حالة وفاة ونسبة 7%، لافتاً إلى ارتفاع عدد الحالات الموجبة في مدينة سبها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثالث عشر، كما أن عدد المتعافين بلغ 403 حالات.

وأشار المركز إلى أن زيادة عدد المطعمين بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا بلغت 2,210,577 مطعم، فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 1,138,504 مطعمين، في حين بلغ من تلقى الجرعة التعزيزية 95,565 مطعماً.

وذكر المركز في ملخص تقريره أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 501,827 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 4,692، وحالات الشفاء 490,712 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات 6,423 حالة.

واختتم المركز ملخصه بتوجيه إرشادات عامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تمحورت حول تلقي اللقاحات الخاصة بالفيروس والابتعاد عن مصادر العدوى والحرص على التهوية الجيدة وارتداء الكمامة، إلى جانب المحافظة على النظافة من خلال غسل اليدين بالماء والصابون، إلى جانب المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص، والتي قدرها بين 1.5 ومترين والابتعاد عن المرضى وتجنب إفرازاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية