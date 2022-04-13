بدءاً من 18 أبريل … مصر للطيران تبدأ رحلاتها بين القاهرة وبنغازي بشكل يومي

أعلنت الشركة الوطنية المصرية للطيران “مصر للطيران”، عن بدء تشغيل رحلاتها بين القاهرة وبنغازي في ليبيا، وذلك اعتباراً من 18 أبريل الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن القرار يأتي استمرارًا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، وإنها تولي اهتماماً خاصاً بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنغازى في ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا

وأوضحت الشركة، أنه المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبنغازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.