عبدالعزيز: من يصفون فبراير بالمؤامرة «فروخ وبصاصة» ويريدون صنع إله جديد

وصف محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، من يقولون إن «ثورة فبراير» مؤامرة بالبصاصة والشحاحة، الذين يريدون أن يصنعوا لهم إلها جديدا، حسب ادعائه.

وقال مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني، التناصح، «الذين يصدقون الأكاذيب عن فبراير إما أنهم فروخ أو بصاصة للشخصيات الضالة، ولا يوجد عاقل يقبل أن يكون هؤلاء أسياد البلد كما كانوا يرون أنفسهم»، حسب زعمه.

وأضاف «عبدالعزيز»، «الآن يقولون إن فبراير مؤامرة لأنها حرمتهم من البصاصة والشحاحة، وهم يريدون أن يصنعوا لهم إلها جديدا».

وادعى بقوله «إن مكالمات الطيب الصافي مع القذافي تؤكد أن فبراير ثورة شعب وحديثهم ليس فيه ذكر لـ أمريكا ولا أوروبا، ولكن حديث عن شباب غاضبون يطالبون بحقوقهم».

وزعم أن الرعب أصاب نظام القذافي قبل الثورة بيومين وهناك مكالمة يوم 16 فبراير تكشف الخوف من الناس ومحاولة استرضائهم بالتعيينات خوفا من تطور الأحداث.