الأبلق: وجود حفتر لن يقود البلاد إلا للمزيد من الفوضى والصراع

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن مباحثات القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة ستتعثر في البداية لأن عقيلة صالح يحاول عدم الذهاب لإيجاد قاعدة دستورية.

الأبلق قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إن قرار عقيلة صالح عندما اختار 12 عضواً 10 نواب و2 خارج المجلس هذه إشكالية كبيرة، مشيراً إلى أن اللجنة لم يتم اختيارها من داخل القاعة.

وأشار إلى أن المجالس التشريعية فيها تنوع ومجلس النواب فيه طرفين يمثلان وجهتي نظر رئيسيتين بالإضافة لعناصر أخرى نأت بنفسها عن الاتجاهين وهناك 76 ذهبوا تجاه ما يسمى التعديل الدستوري الـ 12 الذي تم تقديم طعن دستوري به واختيار حكومة وهناك ما يقارب الـ 50 سميت كتلة برلمانيون ضد التمديد.

ولفت إلى أنهم يسعون لإيجاد قاعدة دستورية وانتخابات في أقرب فرصة ممكنه لتحقيق أمل الليبيين في الانتخابات ورغبة أكثر من 5 آلاف مترشح يرغبون أن يكونوا ممثلين عن الشعب الليبي بحسب قوله.

كما أضاف: “الاجسام الموجودة حالياً والمعرقل الرئيس وجود حفتر، الذي لن يقود البلاد إلا للمزيد من الفوضى والصراع، لابد من ايجاد قاعدة دستورية عادلة. لو اجريت الانتخابات سينتهي الدبيبة وحفتر وعقيلة وكل الشخوص، ولكن حفتر الثابت الوحيد في المعادلة الليبية. يجب اخراج ليبيا من المعترك السياسي قبل كل شيء، ولو أن تم في تونس كاختيار مجلس عسكري من الطرفين في المنطقة الغربية والشرقية وبصفة المجلس الرئاسي الذي اختير بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وهناك شخصية تقود من أجل التوحيد! ربما وصلنا لحل”.

كما أكد على أن مصر لن تتخلى عن هذا المسار فيما يتعلق بتدخلها في ليبيا وبرقة، مبيناً أنه إذا كان عقيلة جاد بإعداد قاعدة دستورية بالتوافق مع مجلس الدولة لحل المشكلة الليبية لعقد جلسة وتم الاختيار من داخلها وكان فيها كل الأطراف السياسية والنخب داخل مجلس النواب.

وفي الختام رأى أن عقيلة من خلال اللجنة التي اختارها تمثل طيف واحد وهذا عن طريق المخالفة وهناك شخصين من خارج مجلس النواب بحسب قوله.

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