البيوضي ينتقد مشاورات القاهرة للنواب والدولة ويصفها بالكارثية

وصف المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي مشاورات القاهرة بين وفدي البرلمان والدولة بـ”الصفقة المتعثرة”، وأنها من أدوات استمرار الوضع الكارثي.

وأضاف البيوضي خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بفيسبوك، أن البلاد في “أزمة حقيقية تزداد اتساعاً وتداخلاً كل يوم”، ورأى في تدوينته أن الحل الوحيد الفعَّال والممكن هو صناديق الاقتراع.

وقال البيوضي إن الانهيار يضرب كل مؤسسات الدولة، والمواطنون لا يشعرون بالدولة وهي غائبة “بل سقطت بسقوط واجهاتها الذين يستخفون بالحجر والبشر”، من هنا رأى أن أي صفقة سياسية مهما كان نوعها واسمها بأفرادها وكياناتها المنخرطين فيها لن تكون سوى عبث سياسي، وستدمر ما تبقى من مفهوم الدولة.

وجدد المرشح للرئاسة المطالبة بالانتخابات، واصفاً إياها بالمحاولة “لاستعادة المفهوم وانتزاع شرعية وطنية حقيقية تسهم في معالجة الانكسارات والانهيارات التي أحدثتها سنوات الخطأ” – حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن القاهرة تستضيف مشاورات ليبية برعاية أممية بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في محاولة لإحداث وفاق لوضع قاعدة دستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية