ليبيا الان

البيوضي ينتقد مشاورات القاهرة للنواب والدولة ويصفها بالكارثية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي مشاورات القاهرة بين وفدي البرلمان والدولة بـ”الصفقة المتعثرة”، وأنها من أدوات استمرار الوضع الكارثي.

وأضاف البيوضي خلال تدوينة له على حسابه الشخصي بفيسبوك، أن البلاد في “أزمة حقيقية تزداد اتساعاً وتداخلاً كل يوم”، ورأى في تدوينته أن الحل الوحيد الفعَّال والممكن هو صناديق الاقتراع.

وقال البيوضي إن الانهيار يضرب كل مؤسسات الدولة، والمواطنون لا يشعرون بالدولة وهي غائبة “بل سقطت بسقوط واجهاتها الذين يستخفون بالحجر والبشر”، من هنا رأى أن أي صفقة سياسية مهما كان نوعها واسمها بأفرادها وكياناتها المنخرطين فيها لن تكون سوى عبث سياسي، وستدمر ما تبقى من مفهوم الدولة.

وجدد المرشح للرئاسة المطالبة بالانتخابات، واصفاً إياها بالمحاولة “لاستعادة المفهوم وانتزاع شرعية وطنية حقيقية تسهم في معالجة الانكسارات والانهيارات التي أحدثتها سنوات الخطأ” – حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن القاهرة تستضيف مشاورات ليبية برعاية أممية بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في محاولة لإحداث وفاق لوضع قاعدة دستورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك