وليامز تعرب عن امتنانها للدعم السخي المقدم من مصر لدعم مستقبل مستقر في ليبيا

أعربت، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة لها في اجتماعات مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

وقالت وليامز بأن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأوضحت وليامز لممثلي مجلسي النواب والدولة ان دورهم حاسم في إيصال صوتهم دعماً لأكثر من مليونين ونصف المليون ناخب في ليبيا الذين سجلوا للتصويت “في الانتخابات

وأوضحت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أن مباحثات لجنتي مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية، ستنتهي في العشرين من أبريل الجاري، بالقاهرة بعد عرض السلطات المصرية استضافتها.

وجددت وليامز في كتاب وجهته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الدعوة لعقد اجتماع وفدي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة؛ بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية من حيث العمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي لما فيه مصلحة الشعب العليا.