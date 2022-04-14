الدبيبة وعدد من وزرائه الإفطار مع أعيان المدينة القديمة بطرابلس

تناول عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وجبة الإفطار مع أعيان المدينة القديمة، وذلك بعد جولة تفقدية برفقة عدد من وزرائه الأعمال المنجزة بالمدينة.

وذكرت صفحة حكومة الدبيبة بفيسبوك، أن الدبيبة قام مساء اليوم الأربعاء رفقة عدد من الوزراؤ بزيارة تفقدية للأعمال المنجزة داخل المدينة القديمة، وذلك ضمن خطة عودة الحياة، وكان في استقباله رئيس جهاز تطوير المدينة القديمة، وأعيان المنطقة.

وخلال الجولة التفقدية تابع الدبيبة الأعمال المنتهية والأعمال الجارية حاليا، وأعطى عدد من الملاحظات الفنية التي تسهم في الحفاظ على جمال المدينة.

وتناول الدبيبة وجبة الإفطار مع أعيان المنطقة دعمًا لجهودهم المبذولة والتي اعطت انطباع إيجابي لدى كافة سكان المدينة عن إمكانية الرفع من جهوزية كافة المناطق.

وأصدر تعليماته بضرورة دعم الجهاز وتوفير كافة المخصصات المالية اللازمة له للعام 2022م ليتمكن من استكمال خطة التطوير.