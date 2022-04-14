عون وصنع الله يغيبان عن حفل اعتماد خطة لحكومة الدبيبة لتطوير قطاع النفط والغاز

العنوان

غاب وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن حفل اعتماد حكومة الوحدة لخطة وطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وقال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، خلال الحفل مساء الأربعاء، إن الحكومة حريصة على النفط الذي يعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية.

وأضاف أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة تعنى بقطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه، لتحقيق زيادة الانتاج ليصل إلى مليون وأربعة مائة ألف برميل.

وبينما غاب وزير النفط والغاز ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الحفل، شارك في حضوره كل من محافظ مصرف ليبيا، الصديق الكبير، ووزير النفط، محمد عون، وعدد من الوزراء وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية.

وقال الدبيبة، إن قطاع النفط عانى تحديات خلال العشر سنوات الماضية من إقبالات، ومغادرة الشركات، وإلى تأخر الصيانة والعمرات اللازمة، وإلى تحديات أمنية واجهت العاملين بالقطاع.

وأضاف، أن حكومة الوحدة حريصة على النفط الذي يعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامنا مع ارتفاع أسعاره العالمية.

ووصف الدبيبة، أن اعتماد الخطة اليوم بأنه إنجاز سيوظف لتحقيق التنمية بما يعود بالخير على كل الليبيين.

وقال إن الحكومة ملتزمة “بالشفافية والإفصاح، من خلال الاستجابة إلى الإفصاحان التي تطلب من المؤسسات الرقابية، وإن الحكومة ملتزمة بالإنفاق العام وفق للقانون المالي للدولة”.