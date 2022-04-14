الدبيبة: الإسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد أن يتوقف

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء اجتماع ضم وزير الخدمة المدنية المكلف ، ووكلاء ومدراء الادارات بالوزارة ، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وذلك لمتابعة سير العمل بالوزارة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة عددا من الملفات منها مسألة تنظيم الوظيفة العمومية ، والإفراجات المالية ، والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة.

بدوره، قال الدبيبة إن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل ، مشددًا على إن الإسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد أن يتوقف.

الدبيبة أكد ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

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