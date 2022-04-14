الدبيبة يؤكد دعم الحكومة لتطوير المدينة القديمة في طرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة -الأربعاء- الأعمال المنتهية والأعمال الجارية، التي يضطلع بها جهاز تطوير المدينة القديمة في طرابلس، مبدياً جملة من الملاحظات الفنية “التي تسهم في الحفاظ على جمال المدينة”- وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة.

وأصدر الدبيبة -خلال جولة له بالمدينة- تعليماته بضرورة دعم جهاز تطوير المدن القديمة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له للعام الجاري، ليتمكن من استكمال خطة التطوير.

ورافق الدبيبة في جولته وزراء من حكومة الوحدة، وكان في استقباله رئيس جهاز تطوير المدينة القديمة وأعيان المحلة الواقع في نطاقها المدينة، وقد أثنى على الجهود المبذولة للرفع من جاهزية كافة المناطق، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة وتستهدف قطاعات عدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تطوير المدن القديمة وحمايتها قد تأسس منذ أكثر من 20 عاماً، ومن مستهدفاته صيانة كافة المدن القديمة والتاريخية في ربوع ليبيا، منها طرابلس وغدامس وهون وغات وغريان وغيرها من مدن وبلدات جبل نفوسة، لتأهيلها ووضعها من ثم على خارطة السياحة الليبية وحماية الموروث الليبي المعماري.

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