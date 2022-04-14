الخدمات العامة بالكفرة تحدد موعداً لجمع القمامة من شوارع المدينة

أعلنت شركة الخدمات العامة الكفرة عن استئناف عملها في جمع القمامة من المدينة، ابتداء من الأسبوع القادم، بعد أن أكد مدير الشركة على الاستعداد للعمل رغم النقص في المصاريف التشغيلية.

وجاء إعلان الشركة عقب الاتفاق مع عميد البلدية عبد الرحمن عقوب، والذي أبدى استعداد المجلس البلدي بالتكفل بحل مشكلة مرتبات العاملين بالشركة وتوفير المصاريف التشغيلية لهم.

وكان عقوب قد عقد اجتماعاً مع مدير شركة الخدمات العامة بحضور المجلس البلدي ورئيس مجلس الحكماء والشورى، لمناقشة العراقيل التي تواجه الشركة، والتي أدت إلى توقفها عن العمل مما أدى إلى تراكم القمامة في شوارع المدينة.

جدير بالذكر أن شركة الخدمات العامة بمدينة الكفرة تتوقف عن العمل بين الحين والآخر، بسبب تأخر مرتبات العمالة لتعود للعمل من جديد بعد توفيرها.

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