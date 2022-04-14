عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي هو إجراء انتخابات على قاعدة دستورية متينة

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قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يحمي العملية الانتخابية

وأضافت وليامز، الأربعاء، إنها أكدت على أن دور اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة حاسم في إيصال أصواتهم دعما لـ 2.8 مليون في ليبيا تسجلوا للتصويت في الانتخابات واختيار من يمثلهم.

كما قالت وليامز، أكد في كلمتي في الجلسة الافتتاحية لمشاورات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة،. في القاهرة على أن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا،. التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يحمي العملية الانتخابية.”

وليامز تطلق مشاورات بين مجلسي النواب والدولة

وبرعاية الأمم المتحدة، أطلقت وليامز، في القاهرة الأربعاء مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب،. والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

كما أعربت المستشارة الخاصة وليامز عن امتنانها “للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية،. واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين،. وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.”

وفي 3 مارس 2022، أعلنت المستشارة الخاصة عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب،. والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن،. تلبية لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.

وسبق أن أعلنت وليامز، “أن على الجميع احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت. وأن الوعد بإجراء الانتخابات يعتمر قلوب وعقول الشعب الليبي الذي يريد ويستحق انتخاب قيادته منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثماني سنوات”.