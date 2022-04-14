المقرئ خليفة بيترو يحمل حكومة الدبيبة وخارجيتها مسؤولية استبعاد ليبيا من جائزة دبي للقرآن الكريم

حمل الشيخ المقرئ خليفة بيترو، حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية ووزارة خارجيتها مسؤولية استبعاد تمثيل ليبيا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى أن ليبيا هي أكثر دولة حصلت على المركز الأول في هذه الجائزة بل تعد بطل العالم في هذه الجائزة بلا منازع.

ونقلت الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه عن بيترو قوله: “إن ليبيا لم تتخلف عن المشاركة في جائزة دبي منذ انطلاقها في النسخة الأولى سنة 1997 و التي حصلت فيها على المركز الأول، وحتى في ظل الانقسام السياسي ووجود حكومتين في البلاد لم يغب التمثيل الليبي في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم”.

وقال “الذي أعرفه في عرف المسابقات الدولية الرسمية أن الدولة المنظمة للمسابقة تقوم بإرسال دعوات المشاركة للدول عن طريق وزارة الخارجية وتقوم وزارة الخارجية بإحالة الدعوة إلى الأوقاف في أي دولة لاختيار ممثليها، وفي ليبيا وحتى عندما كانت المؤسسات منقسمة بين حكومتين في الشرق والغرب لم يغب التمثيل الليبي لأن دولة الإمارات ترسل الدعوة لخارجية الحكومة التي تعترف بها وبالتالي تحسم الخلاف حول التمثيل”.

وأضاف “أن ما حدث هو أن ليبيا أو بالأحرى حكومة الوحدة الوطنية لم تقم بتسمية رئيسا للهيئة العامة للأوقاف وبالتالي أبقت على حالة الانقسام في مؤسسة الأوقاف المرحل من حكومة السراج وحكومة الثني وهذا هو السبب الرئيسي في غياب تمثيل ليبيا في جائزة دبي، والسبب الثاني أن وزارة الخارجية لم تتدخل وتحسم أمر تمثيل ليبيا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ربما لأن الأمر لا يعنيها بقدر ما يعنيها تمثيل ليبيا في مؤتمر سيدات أعمال ليبيا الذي أقيم قبل رمضان”.

وأعلنت الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم وقرائه وخبراء علومه، أمس الثلاثاء، استبعاد القراء الليبيين لأول مرة من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بعد فوزها بالترتيب الأولى لعدة سنوات .

وذكرت الرابطة في منشور لها عبر فيسبوك، “للأسف ولأول مرة يتم استبعاد ممثل دولة ليبيا من مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بعد فوزها بالترتيب الأولى لعدة سنوات”، مشيرة إلى أن السبب هو “إرسال متسابقَين أحدهما ممثلاً عن هيئة الأوقاف بالبيضاء والآخر ممثلاً عن هيئة الأوقاف بطرابلس”.

وأضافت أنه “نظراً لطلب منظمي المسابقة بأن يكون الممثل لكل دولة متسابقاً واحداً فقط الأمر الذي دفعهم إلى استبعاد دولة ليبيا من دخول المسابقة إلى أن يتم تنازل أحد الطرفين عن المشاركة”.