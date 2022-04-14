«القابضة للاتصالات» تبحث مع إيطاليا التعاون في تطوير البنية التحتية للقطاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات حسين الطويلب، مع القائم بالأعمال في السفارة الإيطالية لدى ليبيا “ميشيل روسي” والمستشار التجاري “غرانديسو جياكومو” صباح اليوم الأربعاء، سبل التعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن اللقاء عقد في المقر الرئيسي للشركة القابضة للاتصالات في طرابلس، حيث تم بحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالي تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا، وذلك بحضور المستشار التجاري للسفارة الإيطالية “غرانديسو جياكومو”.

وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات الإيطالية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك تقييم الوضع الحالي للشراكة القائمة بين البلدين في مجال الاتصالات، كما تطرق اللقاء ايضا إلى فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا.