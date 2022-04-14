مازن يقف على احتياجات مديرية أمن الزاوية ويتفقد المقرات

تابع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن -الأربعاء- سير العمل في عدد من مرافق الأمن ومؤسساته الواقعة غربي العاصمة، عبر جولة ابتدأها بمديرية أمن الزاوية.

واطّلع مازن خلال جولته على المشاكل والعراقيل التي تواجه المقرات التابعة للمديرية، لأجل “وضع الحلول لها من أجل القيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه” – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

وتفقد الوزير والوفد المرافق له، المبنى الجديد للمديرية بعد استكمال تجهيزه وصيانته والمراكز قيد الإنشاء في بعض النقاط الحيوية داخل المنطقة، الممتدة إلى مركزَي شرطة “بير الغنم”، و”قرية ناصر” جنوبي الزاوية، علاوةً على جولة داخل قسم مكافحة الظواهر الهدامة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية قد وضعت خطة أمنية وفنية لدعم مديريات الأمن، وتوفير الاحتياجات لكافة المكونات الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية وصيانة المقرات القديمة والبوابات والمرافق الأمنية الأخرى في كافة أنحاء البلاد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – حسب بيانات أصدرتها الوزارة في وقت سابق.

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