وصول مواد لصيانة 3 جسور حيوية متهالكة في بنغازي

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أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الخميس، وصول بعض المواد المستخدمة في صيانة ثلاثة جسور متضررة داخل المدينة جراء الحرب على الإرهاب.

وأوضح المكتب الإعلامي بالبلدية وصول بعض المواد المستخدمة في صيانة الجسور من دولة إسبانيا، وذلك لغرض البدء في أعمال صيانة الجسور الثلاثة التي تضررت جراء الحرب على الإرهاب.

جسور مدمرة

وتعاقدت بلدية بنغازي على صيانة جسور شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري والزريريعية بجوار مقر التموينية، وكذلك الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وقالت البلدية إن صيانة هذه الجسور يأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي . ولفتت إلى أن الشركة المتعاقد معها ستباشر عملها خلال الفترة القريبة القادمة.

التعاقد على صيانة جسور في بنغازي

وفي 21 فبراير 2022 أعلنت بلدية بنغازي، التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة الجسور. وذكرت، أن هذا الإجراء أتى بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدراسات والتصاميم الفنية لأعمال الصيانة والحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد.

وشهدت بنغازي خلال الحرب ضد الجماعات الإرهابية تدمير عدد من الجسور الحيوية،. حيث عملت تلك الجماعات إبّان محاصرتها من قبل الجيش الوطني على تدمير تلك الجسور،. بهدف منع تقدم آليات الجيش إلى داخل الأحياء التي كانت تسيطر عليها.

وكانت الجماعات الإرهابية قد عمدت قصدًا على تدمير هذه الجسور لقطع الإمداد وتوغل قوات الجيش الوطني إلى حي الصابري الذي كانت تسيطر عليه، قبل اجتثاثها من المنطقة.

وصيانة هذه الجسور ستعمل على تخفيف حدة الازدحام المروري الذي تشهد ثاني أكبر المدن الليبية وأكبرها في شرق البلاد.

وتمر الجسور الثلاثة فوق بحيرات مائية وقد تسبب تدميرها في عرقلة حركة السير وشبه انقطاعها بين الأحياء.