المريمي: خلافات الدستور حول العلم الليبي والنشيد الوطني ونظام الحكم وطبيعته

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن خلافات الدستور حول العلم الليبي والنشيد الوطني، ونظام الحكم وطبيعته وهل تكون ليبيا دولة أو مملكة، وكذلك وضع البرلمان.

وأوضح المريمي في تصريحات صحفية أن اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة غرضه التفاهم حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور الذي لاقى احتجاجات كبيرة من عدة مكونات سياسية واجتماعية.

وأضاف أن مجلسي النواب والدولة رأيا إعادة صياغة الدستور ليرضي كل الأطراف، و في حال الاتفاق على التعديلات المطلوبة سيتم إحالة المشروع إلى لجنة صياغة الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء.

وتابع: “في حال رفض الدستور في الاستفتاء ستكون هناك إعادة صياغة مرة ثانية في مدة لا تتجاوز الشهر، ثم طرحه للاستفتاء مرة أخرى، وفي حال الرفض مجددا سيتم الاتفاق بين المجلسين على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.

وبيّن المريمي أن القاهرة ليس لها دور سوى استضافة اللجنة ولا علاقة لها بالصياغة وليس لديها مقترحات، وأن حكومة الدبيبة لا شأن لها بالمسار الدستوري، وهو أمر يتعلق بالسلطة التشريعية.

وأشار إلى أن الصراع على الحكومة مسار مختلف، حيث يتمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة ويرفض تسليمها لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.