حكومة الوحدة تعتمد خطة لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية -الأربعاء- إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، تستهدف زيادة إنتاج النفط مبدئياً إلى مليون و400 ألف برميل خلال العام الجاري 2022.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كلمة له أثناء حضوره حفل إطلاق الخطة -بحضور عدد من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي- حرص حكومته على زيادة إنتاج النفط “كونه مورد الدخل شبه الوحيد لليبيا” -حسب وصفه- مضيفاً أن الحكومة حريصة أيضاً على تغطية العجز العالمي من النفط في ظل ارتفاع أسعاره.

وأوضح الدبيبة في كلمته أن قطاع النفط واجه خلال السنوات الماضية تحديات أبرزها الإقفالات المتكررة، معلناً إصدار القرار رقم 154 لعام 2022 “بتشكيل لجنة معنية بأوضاع قطاع النفط وتذليل العقبات أمامه”، مؤكداً اعتماده لتوصيات اللجنة “وتخصيص ميزانية لمؤسسة النفط لمعالجة التحديات التي تواجهها”.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسم إعلان الخطة الحكومية لتطوير قطاع النفط ورفع الإنتاج قد التأمت -الأربعاء- دون حضور وزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي حث رؤساء الشركات في اجتماع سابق الأسبوع الماضي على إعطاء الأولوية للشركات التي تنسجم خططها مع مستهدفات المؤسسة، حاثاً على التسريع في عجلة الإنتاج، دون أن يحدد سقفاً مُعيّناً للزيادة خلال العام الجاري.

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