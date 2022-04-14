ناشطة إيطالية لـ”العقوي”: المسار القانوني للإفراج عن الشباب الليبي المسجون بإيطاليا ليس سهلا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية، الناشطة الحقوقية والمستشارة بمجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني، والتي تقوم بمتابعة أوضاع عدد من الشباب الليبي المسجون في سجون إيطاليا في القضية المعروفة المتعلقة بوفاة عدد من المهاجرين غير النظاميين.

وذكر مجلس النواب في بيان أن العقوري اطلع من “كلاوديا” على أوضاع الشباب الصحية والنفسية والقانونية والطرق الممكنة لتخفيف الحكم عليهم وتبرئتهم مما نسب إليهم، مؤكداً على أن لجنة الخارجية مستعدة للتعاون مع الجهات الليبية ذات العلاقة لبذل جميع الجهود لمساعدة أولئك الشباب وإطلاق سراحهم.

وأكد رئيس لجنة الخارجية على الجانب الإنساني للقضية، حيث إنها تتعلق بمجموعة من الشباب الرياضي الليبي الذي كان يعتقد أنه سيجد في أوروبا مستقبلاً أفضل، ووجد نفسه يقضى عقوبة طويلة في سجون دولة أجنبية بعيدا عن أهله ووطنه.

وقدم العقوري إلى كلاوديا غازيني شكر وتقدير لجنة الخارجية على المجهودات التي بذلتها وتبذلها بشكل تطوعي في سبيل إنهاء قضية الشباب الليبي في السجون الإيطالية والاطمئنان على أوضاعهم، مشيراً إلى أن ليبيا لن تنسى تلك الجهود ونواياها الطيبة مرحباً بزيارتها إلى ليبيا في أي وقت.

بدورها أكدت كلاوديا أنها وفريق من المحامين يسعون عبر المسار القانوني من خلال السلطات القضائية الإيطالية المستقلة عن الحكومة لاستئناف القضية والحصول على شهادات جديدة من الركاب ممن كانوا على متن القارب الذي أقل الشباب إلى إيطاليا في الرحلة المعنية يوم 15 أغسطس 2015م وهذه ليست مهمة سهلة لأنها تتطلب البحث عن المهاجرين في تلك الرحلة وإقناعهم بالتعاون والإدلاء بشهاداتهم ، لافتة إلى أن هذا المسار لا يلغي التسويات السياسية إن وجدت.