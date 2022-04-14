وكيل خارجية الدبيبة: تنسيق ليبيا مع الدول العربية حول الحرب الأوكرانية يساهم في استقرار الأمن الغدائي بالمنطقة

شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عمر كتي، ورشة عمل حول الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ناقش الحضور خلال ورشة العمل أزمة الغداء العالمي المترتبة عن الصراع وأثارها على ليبيا ومخزونها الاستراتيجي من الغداء.

وحملت الورشة عنوان «الحرب الروسية على أوكرانيا والآثار الأمنية المترتبة على ليبيا) بمدينة الخمس، وتطرق الحضور خلال ورشة العمل حول فرص ليبيا في مجال الطاقة في ظل التوتر الدولي ونقص الإمدادات بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة خلال وما بعد الحرب.

وأشاد عمر كتي، خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل قوات الجيش الليبي وخبراءه واستعانته بالأساتذة والمفكرين والباحثين الاستراتيجيين لاستشراف مرحلة ما بعد الحرب والتحضير الجيد لها، مؤكداً على أن تنسيق موقف الدولة الليبية من الحرب مع باقي الدول العربية، وإنسجامه، سيساهم في إستقرار الأمن الغدائي بالمنطقة وتعزيز مبداء التضامن الاقليمي.