بعد صرفها 100 مليار دون نتائج.. الدبيبة: سنلتزم بالإنفاق العام وفق للقانون المالي للدولة

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء في حفل اعتماد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من الوزراء و ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية.

وقال الدبيبة، بحسب مكتبه الإعلامي، خلال كلمة له بالمناسبة “إن قطاع النفط عانى تحديات خلال العشر سنوات الماضية من إقفالات، و مغادرة الشركات، وإلى تأخر الصيانة والعمرات اللازمة، وإلى تحديات أمنية واجهت العاملين بالقطاع”، بحسب زعمه.

وأضاف “إن حكومته حريصة على النفط الذي يُعد المورد الوحيد وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامناً مع ارتفاع أسعاره العالمية، حيث قامت الحكومة بتشكيل لجنة تُعنى بقطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه، لتحقيق زيادة الانتاج ليصل إلى مليون وأربعة مائة ألف برميل”، بحسب زعمه.

وأكد الدبيبة أن “اعتماد الخطة اليوم يُعد إنجازًا سيوظف لتحقيق التنمية بما يعود بالخير على كل الليبيين”، بحسب زعمه.

وجدد الدبيبة “التزام حكومته بالشفافية والإفصاح ، من خلال الاستجابة إلى الافصاحات التي تُطلب من المؤسسات الرقابية”، مؤكدًا على “التزام الحكومة بالإنفاق العام وفق للقانون المالي للدولة”، بحسب زعمه.