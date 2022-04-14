البيوضي: الحل الوحيد لاستعادة الدولة هو صناديق الاقتراع

دعا المرشح الرئاسي سليمان الشحومي لإجراء الانتخابات في أسرع وقت، ووصف المشاورات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة بالكارثية.

وقال الشحومي عبر صفحته بفيسبوك، إن “اجتماع القاهرة أو الصفقة المتعثرة كلها أدوات لاستمرار وضع كارثي، لأننا في أزمة حقيقية تزداد اتساعا وتداخلا كل يوم”.

ورأى المرشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة، أن الحل الوحيد الفعَّال والممكن لاستعادة الوطن والدولة (مفهومها وكيان) هو صناديق الاقتراع، وأضاف أن الانهيار يضرب كل مؤسسات الدولة، والمواطنون لا يشعرون بالدولة وهي غائبة بل سقطت بسقوط ( واجهاتها) الذين يستخفون بالحجر والبشر.

وتابع: أي صفقة سياسية مهما كان نوعها واسمها بأفرادها وكياناتها المنخرطين فيها لن تكون سوى عبث سياسي وستدمر ما تبقى من مفهوم الدولة.

في المقابل، أكد أن المطالبة بالإنتخابات الآن هي محاولة لاستعادة المفهوم وانتزاع شرعية وطنية حقيقية (قد) تسهم في معالجة الانكسارات والانهيارات التي أحدثتها (سنوات الخطأ)، وحتى لا يكبر جيل جديد يؤمن بأن الخيانة والتآمر والتبعية وجهة نظر، وأن الدولة هي انفلات واختلاس ونهب .

وأردف البيوضي: “آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية موحدة آمنة ومستقرة”.