مختار الجديد: صنع الله يبتز ويهدد للحصول على أكبر قدر من الأموال دون رقابة وحساب

وجه الخبير الاقتصادي مختار الجديد، انتقادا لاذعا إلى مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة النفطية على تصريحاته التي وصفها بأنها تحمل ابتزازا وتهديدا، مشيرا إلى أن ذلك يكون بهدف الحصول على أكبر قدر من الأموال للتصرف فيها دون حسيب أو رقيب.

وقال «الجديد»، في منشور له عبر فيسبوك، إن «دعم المؤسسة الوطنية للنفط أمر مطلوب للمحافظة على مستوى الإنتاج الحالي ومن ثم تطويره ولكن هذا لا يعني قيام مصطفى صنع الله بالابتزاز والمساومة تارة وبالتهديد تارة أخرى للحصول على اكبر قدر من الأموال للتصرف فيها دون حسيب ولا رقيب».

وأضاف «إن العبرة ليست في كمية الأموال المنفقة ولكن العبرة في كفاءة هذا الإنفاق، خصوصا في ظل ما يعتري القطاع العام في ليبيا من فساد والمؤسسة الوطنية للنفط ليست استثناء»، مشيرا بقوله «حديث مصطفى صنع الله عن إمكانية العودة إلى إنتاج ثلاثة مليون برميل من النفط يوميا حديث غريب . فمتى وصلنا في ليبيا إلى هذا الرقم حتى نعود إليه؟».

واختتم بقوله «على طارئ الفساد يا ريت يطلع مصطفى صنع الله ويقولنا كم تكلفة إنتاج برميل النفط عنده ويقارنها بتكلفة انتاج برميل النفط في شركة أرامكو السعودية، طبعا لن يستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنها ستكون إجابة صادمة».