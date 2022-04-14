تقارير ميدانية تتابع طقوس الليبيين في رمضان وصناعة طبق البازين التقليدي

ليبيا – سلط تقريران ميدانيان نشرهما موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي ووكالة أنباء “رويترز” الضوء على طقوس رمضانية يمارسها الليبيون خلال شهر الصيام.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد أشارا إلى أن شهر رمضان يمثل وقتا للفرح والاحتفال والصلاة بعد صيام النهار لا سيما بعد أن وفر لليبيين فترة راحة وسط أزمة سياسية تهدد بتقويض السلام والاستقرار في البلاد الذي تحقق بعد 10 أعوام من حالة الاضطراب.

وتابع التقريران إن جميع الناس حريصين على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد عامين من الإغلاق المتقطع والقيود الصارمة بسبب وباء كورونا إذ عادوا الآن للصلاة في المساجد مع الأسرة والأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى إقامة مآدب الإفطار.

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وبين التقريران إن الليبيين يتطلعون إلى المستقبل على أمل تحقيق الوحدة والسلام بعد سنوات من الانقسام في البلاد إلا أن استمتاع الناس بشهر رمضان لا ينفي بقاء الحياة في أغلب أنحاء ليبيا عبارة عن صراع في ظل اقتصاد مجزأ وارتفاع في الأسعار.

وأوضح التقريران إن امتلاك البلاد لأكبر الاحتياطيات النفطية في إفريقيا لم تمنع استمرار ليبيا وشركاتها وشعبها في الكفاح لإجراء المعاملات المالية الأساسية بسبب الانقسامات السياسية الصارخة فيما تطرقا في ذات الوقت لإعداد الطبق الليبي التقليدي في شهر رمضان “البازين”.

وأكد التقريران اصطفاف العشرات من كرات العجين على شكل قبة فوق طاولة كبيرة في مطبخ جماعي في العاصمة طرابلس ليحولها الطهاة إلى”البازين” الذي يتم توزيعه على أنه الوجبة الشعبية بشكل تقليدي خلال شهر رمضان على الأسر والمارة.

ويتكون “البازين” من كفتة كبيرة من دقيق الشعير يتم تقديمها وسط يخنة فاخرة تعتمد على الطماطم إلا أن نكهتها لا تتحقق بسهولة إذ يتطلب ذلك عملية شاقة لخلط العجينة السميكة بعصا لمدة ساعات ما يعني إن هذا التعقيد دفع بعض المتطوعين لبدء مبادرة لتوزيع الوجبة لتكون في متناول الكثيرين خلال شهر رمضان.

ويتم التبرع بمكونات الوجبات من قبل المطاعم المحلية أو السكان الذين يرغبون في دعم المشروع الذي أثبت أنه يحظى بشعبية كبيرة في وقت يعد فيه الطهاة ما يقرب الـ200 وجبة في اليوم ولا يزالون غير قادرين على تلبية الطلب المتزايد على هذه الأكلة المتميزة.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية