ويليامز: عموم الشعب الليبي يؤمن أن الانتخابات حل نهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا

ليبيا- أصدرت البعثة الأممية بيانا بشأن انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري في العاصمة المصرية القاهرة بتيسير من الأمم المتحدة.

البيان الذي تابعته صحيفة المرصد أكد إطلاق المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز هذه المشاورات لتحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وذات مصداقية وشفافة وشاملة ناقلا عنها قولها بكلمتها الافتتاحية أن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر الانتخابات.

وأضافت ويليامز إن هذه الاستحقاقات الانتخابية يجب أن يتم إجراؤها بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية لعملية الانتخابات وبمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما مرحبة بالدور الحاسم للمجلسين في إيصال صوتهما دعما لمليونين و800 ألف مواطن سجلوا للتصويت.

وثمنت ويليامز الدعم السخي للحكومة المصرية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين ودعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

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