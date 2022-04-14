الدرقاش: حفتر سيلاقي ربه وفي عنقه دماء آلاف الليبيين وإثم سرقة أموال الشعب وتهجيره

زعم مروان الدرقاش، أحد المقربين من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، سيلاقي ربه وفي عنقه دماء آلاف الليبيين وإثم سرقة أموال الشعب وتهجيره، على حد قوله.

وقال الدرقاش في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا أستطيع أن أؤكد بماذا سيلاقى سليمان ربه -في إشارة إلى النائب سليمان الفقيه-“.

وأضاف “لكن ما أنا متأكدٌ منه بأن حفتر سيلاقي ربه وفي عنقه دماء آلاف الليبيين وإثم سرقة أموال الشعب الليبي وتهجير الناس من بيوتها واغتصاب أملاكهم. فمن كان خياره حفتر فسيلقى الله بما اقترفه حفتر وما يحمله في عنقه”، بحسب زعمه.