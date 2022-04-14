أردوغان: قواتنا البرية والجوية والبحرية سطّرت الملاحم في ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عناصره البرية والجوية والبحرية سطرت الملاحم في العديد من الأماكن، من سوريا إلى ليبيا، مؤكدًا أنه فخور بهذه الإنجازات التي حققها.

جاء تصريح أردوغان، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء، خلال مشاركته عدد من جنود فرقة المشاة الثالثة، في منطقة يوكسك أوفا بولاية هكاري، إفطارهم الرمضاني.

وفي كلمة له عقب الإفطار، زعم أردوغان أن ” تركيا تمتلك أحد أفضل الجيوش في العالم بتعليمها ومعداتها وانضباطها وشجاعتها ورؤيتها، يقف وراء قوتها السياسية والاقتصادية التي تحظى بالتقدير على المستوى العالمي”، على حد قوله.

وقال: “عناصرنا البرية والجوية والبحرية سطرت الملاحم في العديد من الأماكن، من سوريا إلى ليبيا، ومن العراق إلى قره باغ، ومن البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر إيجة، ونحن فخورون بهذه الإنجازات التي حققناها. بالطبع، لم نصل إلى هذه النقطة بهذه السهولة”. بحسب كلامه

وتابع: “لقد أصبح جيشنا مصدر ثقة وأمل ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضًا لمئات الملايين من الأصدقاء والإخوة الذين يعيشون في جغرافية واسعة”، بحسب تعبيره.