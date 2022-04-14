وزارة الشباب: السبت المقبل اخر موعد للترشح لبرلمان الشباب الليبي

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة، إعادة فتح باب الترشح لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح هو مساء السبت 16 أبريل 2022م.

وحدّدت الوزارة ثلاثة شروط رئيسية يجب أن تتوفر لمن أراد الترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في: ألا يقل العمر عن 17 عامًا ولا يتجاوز الـ25 سنة وقت ترشحه، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشروط تنطبق على المتقدمين سابقًا وقت تقدمهم، داعية الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط، تعبئة النموذج الإلكتروني عبر هذا الرابط.