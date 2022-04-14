أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يدع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مناسبة يوجه خلالها كلمة. قبل أن يثبت ويبرهن على استخفافه بالشعب الليبي، ومحاولة خداعه ودغدغة مشاعره .

أحدث واقعة تشهد خداع الدبيبة جاءت خلال كلمته بحفل إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط. أمس الأربعاء، والتي قال فيها: “نحمد الله أننا نصوم ثاني رمضان وليبيا بلا حروب ولا دماء وهذا كان من أولويات حكومتنا” .

فهل لم ينم إلى علم الدبيبة، أن وسط العاصمة طرابلس، وتحديدا في شارع الصريم وبعض المناطق المجاورة، شهد اقتتالا دام لساعات. بين قوة دعم الاستقرار بإمرة عبد الغني الككلي الشهير بـ “اغنيوة” التابعة للمجلس الرئاسي، والقوة الثامنة “النواصي” بإمرة مصطفى قدور. التابعة لوزارة الداخلية بكافة أنواع الأسلحة (المتوسطة والثقيلة) إلى جانب الأسلحة الآلية بطبيعة الحال، والتي تعد تسليحا شخصيا للعناصر.

وفي الـ 4 من أبريل الجاري، قُتل 8 أشخاص على الأقل جراء الاشتباكات التي اندلعت بين جهاز دعم الاستقرار والنواصي. 5 منهم يتبعون النواصي، إضافة إلى العديد من الجرحى من الجانبين.